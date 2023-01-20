"Порядка 24 тыс. туристов посетили Волгоградскую область в новогодние и рождественские каникулы. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число гостей региона выросло на 36%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди главных объектов, которые посещали туристы, — достопримечательности, посвященные героическому прошлому Волгограда.

Наибольшей популярностью Волгоградская область пользовалась среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году выросло на 40%, до 1,5 млн человек.