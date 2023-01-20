"Севастополь за 2022 год посетило 480,3 тыс. туристов, за 2021 год — 647,9 тыс. туристов. Снижение туристического потока связываем с логистическими особенностями прошедшего года", — говорится в ответе на запрос агентства.

Турпоток в новогодние праздники снизился до 6,9 тыс. туристов (годом ранее — 21 тыс.).

При этом объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания Севастополя в прошлом году вырос. По данным на 1 декабря, он составил 549 млн рублей, год назад этот показатель был на уровне 250 млн рублей.

Сведений о критическом состоянии каких-либо объектов туристической отрасли из-за снижения турпотока в управление туризма Севастополя не поступало. 532 предприятия получили поддержку в размере двух МРОТ на рабочее место на общую сумму 113,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Как сообщалось, турпоток в Севастополь ежегодно рос на 12-13%. В прошлом году он начал снижаться после прекращения авиасообщения.