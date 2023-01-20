Рейсы из Челябинска в Уфу будут выполняться с 1 февраля два раза в неделю по средам и пятницам.

Полеты в Самару и Тюмень из Челябинска будут выполняться с 11 февраля один раз в неделю по субботам.

"На реализацию программы субсидирования данных маршрутов привлечено финансирование федерального и региональных бюджетов на паритетных условиях", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2023 году пять авиакомпаний планировали выполнять полеты из Челябинской области по 22 субсидируемым маршрутам, из них 17 предполагалось выполнять из Челябинска — в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск. Полеты из Челябинска в Тюмень и Нижневартовск будут выполняться впервые.

В 2022 году по программе субсидирования осуществлялись полеты по 18 маршрутам, из них по 11 направлениям авиакомпании летали из Челябинска: в Астрахань, Иркутск, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут, Ханты-Мансийск.

По информации аэропорта Челябинска, в 2022 году пассажиропоток на субсидируемых направлениях вырос по сравнению с 2021 годом на 51%, количество рейсов увеличилось на 32%.