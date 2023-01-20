"С начала зимнего сезона в Подмосковье горнолыжные курорты региона посетили более 400 тыс. человек. В "Сорочаны" приехали свыше 113 тыс. человек. Он стал самым посещаемым, как и в прошлом году", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В нем отмечается, в число наиболее популярных мест также вошли спортивный парк "Волен и Степаново" (почти 100 тыс.) в Дмитровском городском округе, горнолыжный комплекс "Лисья гора" в городском округе Балашиха (60 тыс. человек). Также по 40 тыс. посетителей отметили в горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе и в горнолыжном клубе Гая Северина в Раменском городском округе.

Горнолыжный сезон открыли в Подмосковье 25 ноября. Всего в 20 горнолыжных курортах в 13 городских округах Подмосковья расположено более 100 трасс общей протяженностью свыше 38 тыс. м.