В сентябре 2021 года усыпальница, являющаяся памятником архитектуры федерального значения, была передана в безвозмездное пользование Историко-мемориальному музейному комплексу "Бобрики".

В ходе прокурорской проверки по сохранности памятника был выявлен ряд нарушений. В частности, учреждение не определило границ территории объекта для проведения реставрационных работ. В связи с выявленными нарушениями было внесено представление с требованием их устранить.

"В настоящее время во исполнение требований акта прокурорского реагирования учреждение совместно с инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия разработало план мероприятий по приведению указанного объекта в надлежащее состояние. Окончание всех мероприятий, предусмотренных планом, запланировано на 2025 год", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на реставрационные работы планируется направить более 40 млн рублей.

Усыпальница графов Бобринских — уникальный памятник архитектуры XIX века. Она была возведена по проекту архитектора Василия Милинского в 1813-1815 годах. Решение о ее постройке было принято после смерти основателя династии — внебрачного сына Екатерины II.

В усыпальнице покоятся останки десяти представителей династии Бобринских.

Род Бобринских ведет свою родословную от внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского. Сам Бобринский был видным государственным деятелем, министром путей сообщения.