"После окончания праздников убрали с улиц более 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения", — рассказал Бирюков журналистам.

По его словам, новогодние конструкции служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы.

Заместитель Мэра пояснил, что после демонтажа украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт.

Бирюков напомнил, что в этом году к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тыс. декоративных конструкций, работающих на светодиодах.