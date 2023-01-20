"Каждый месяц мы будем знакомиться с одним из муниципалитетов через главное мероприятие района. Нас ждут фестиваль "Серебряная корюшка", праздник Соакта чолони (полынного супа), встреча эвенкийского Нового года, фестиваль варенья и множество других ярких и зрелищных событий", — написала она.

По ее словам, открытие "Дней районов Хабаровского края" состоится 4 февраля. Старт проекту будет дан в Хабаровске, на площадке возле Утеса.

Отмечается, что туристический проект посвящен 85-летию со дня основания края. В течение юбилейного года жители и гости региона смогут отправиться в интересные путешествия, стать участниками ярких и зрелищных праздников и фестивалей, прикоснуться к традициям коренных народов Приамурья.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что "проект направлен на популяризацию туристских продуктов и событийных мероприятий в районах".

"Наша цель — сделать Хабаровский край не только популярным, но и модным для российского туриста", — подчеркнул губернатор.

Дегтярев отмечал, что в 2022 году регион посетили почти 550 тыс. туристов. Осенью в Хабаровском крае прошел первый Всероссийский туристический форум, в 2023 году будет организован второй.

В настоящее время разрабатывается план по вхождению региона в проект "Национальный туристический маршрут". В рамках флагманской инициативы — "Край притяжения. Туризм в удовольствие" — совместно с организациями туристической и гостиничной сфер запущен проект "Отдыхаем в крае". Льготными предложениями уже воспользовались свыше 11 тыс. человек.

На Восточном экономическом форуме Хабаровский край заключил соглашение с госкорпорацией Туризм.РФ об оказании федеральной помощи в реализации проектов по строительству важных для региона туристических объектов, среди которых набережная Амура в Хабаровске и горнолыжные комплексы.