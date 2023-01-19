"В этом году для проведения крещенских купаний было подготовлено более 220 специализированных площадок с местами для переодевания, туалетами, навигацией. Всего в купаниях приняло участие свыше 217 тысяч человек, более 111 тысяч из которых окунулись в священную воду. Больше всего людей посетили источник "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Ведомство отмечает, что, помимо источника в Сергиевом Посаде, который посетили 40,3 тыс. человек, в число наиболее популярных мест для крещенских купаний вошли святой источник преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове (9,7 тыс. чел.), купель на реке Истра возле Ново-Иерусалимского монастыря (7 тыс. человек), Котовский залив Клязьминского водохранилища в Долгопрудном (5,2 тыс. человек).