"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22, 28-29 января будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении, некоторые рейсы будут отменены", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что 22 января отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 8:00, 9:00 и 10:00, из "Внуково" — в 8:00, 9:00 и 11:00. С 11:00 поезда с Киевского вокзала во "Внуково" будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта — с 12:00.

При этом 28 января отменяются несколько вечерних рейсов: в 17:00, 19:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково" и в 18:00, 19:00 и 20:00 из аэропорта. 29 января не будет поездов в 7:00 и 14:00 во "Внуково" и в 8:00 и 15:00 в сторону Киевского вокзала.

"Чтобы добраться в аэропорт "Внуково" во время отмен поездов "Аэроэкспресс", компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", — говорится в сообщении.