"Всего в Московской области на лесном фонде специалисты лесного хозяйства поддерживают в надлежащем состоянии 71 родник, 15 из которых были обустроены в 2022 году. Все работы проведены силами лесничих в свободное время, часто в несколько этапов — сначала были обустроены сами родники, а потом уже прилегающие территории — выложены дорожки, сделаны удобные спуски, лесенки и перила", — цитирует зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова пресс-служба.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов в свою очередь уточнил, что родники обустроены на территории Наро-Фоминского (6), Подольского, Ступинского (по 3), Егорьевского, Орехово-Зуевского и Звенигородского лесничеств.

В 2021 году было обустроено шесть родников, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.