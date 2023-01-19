"Разработаны специальные технические условия (СТУ) для реконструкции здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на Волхонке. Необходимость разработки СТУ обусловлена отступлением от требований действующих норм и стандартов в связи с наличием у музея статуса объекта культурного наследия", — отметил Копытин.

По его словам, учитывая условия объекта охраны, а также необходимость сохранения исторических интерьеров музея, были разработаны компенсационные мероприятия по формированию доступной и комфортной среды для маломобильных групп населения.

В ходе реконструкции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина планируется расширить экспозиционно-выставочные площади и обеспечить более полное применение современных музейных технологий.

В частности, проектом предусмотрено создание на минус первом этаже большого открытого многофункционального пространства для размещения кафе, буфетов, билетных касс, гардероба, а также технического пространства под хранение инженерного оборудования. На цокольном этаже предполагается обустроить технические и технологические помещения по обслуживанию здания и помещения творческих мастерских. Помимо этого, проект предусматривает переустройство первого и второго этажей, а также антресолей над ними.

Здание Пушкинского музея является памятником культуры и архитектуры и было построено в период с 1898 до 1912 года.