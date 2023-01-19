"Два самолета, следовавших рейсом Москва — Владикавказ, совершили посадку в аэропортах Магас и Минеральные Воды из-за погодных условий", — сказал собеседник агентства.

Аэропорт Владикавказ в настоящее время работает в штатном режиме, отметил он.