"(Согласно заключенному контракту — ИФ) обновится фасад здания, будут отремонтированы зрительный зал и сцена, (в театре — ИФ) появятся дополнительные пространства для проведения культурных мероприятий", — говорится в сообщении.

Во время двухлетней реконструкции театр продолжит работу в здании областной филармонии в Новгородском кремле. "Первые спектакли там пройдут уже в феврале", — отмечается в пресс-релизе.

Здание театра драмы было возведено на набережной реки Волхов по проекту известного советского архитектора Сомова в 1987 году. Спустя 30 лет обветшавшей и устаревшей постройке потребовалась масштабная реконструкция.