Объем финансовых вложений в проект, который изначально представлял собой объект незавершенного строительства, составил 1,3 млрд рублей.

"Гранд-отель "Мегаполис" включает номерной фонд на 208 номеров, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, конференц-зал, два ресторана, СПА-зону, бассейн и другое.

"Планируется, что она примет своих первый гостей в конце января. Сейчас ведется подбор персонала. Поручил профильному Департаменту оказать в данном вопросе всю необходимую помощь на основе сформированного инвестором перечня вакансий, в том числе, через областной Фонд поддержки предпринимательства и Службу занятости", — написал глава региона.

Как сообщалось, соглашение о реализации данного проекта было подписано в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в 2019 году. Его подписали губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО "Мегаполис-Смоленск" (дочернее отделение компании "Мегаполис") Вячеслав Тофоров.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами являются Алексей Кубарев (80% УК) и Торофов (20% УК). Кубарев также владеет рядом компаний в сфере деятельности ресторанов и гостиниц, агрохолдингом, специализирующимся на разведении птицы, строительной компанией и др. Почти все активы зарегистрированы в Брянской области.