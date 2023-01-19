Выпуск леща в водоемы области производился АО "Кулешовское рыбоводное хозяйство" до 2019 года.

"Правительством области совместно с научным сообществом принято решение о возобновлении мероприятий по искусственному воспроизводству молоди леща", — сказал Рачаловский.

Он пояснил, что в отношении леща имеются рекомендации ФГБНУ "ВНИРО" на 2023-2025 годы по предельно допустимым объемам выпуска — 60,1 млн штук в бассейн Азовского моря и реку Дон ниже Цимлянского гидроузла.

Кроме того с ООО "Азовская рыбная компания", а также Азово-Донским филиалом ФГБУ "Главрыбвод" прорабатывается вопрос по восстановлению производственных мощностей для искусственного воспроизводства молоди леща.

"При модернизации и восстановления имеющихся площадей прудового хозяйства ООО "Азовская рыбная компания" сможет ежегодно, начиная с 2024 года, обеспечить воспроизводство и выпуск молоди леща в количестве 14-17 млн штук", — отметил министр.

ООО "Азовская рыбная компания" основано в 2008 году в Азовском районе Ростовской области. По данным ЕГРЮЛ, владельцами выступают граждане РФ Наталья Шаповал, Виталий Мазин, Александр Еремеев и АО "Элис Фэшн Рус" (Ростов-на-Дону), гендиректором которого также является Еремеев.