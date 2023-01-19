"Данный документ (федеральный план развития Кавминвод до 2030 года — ИФ) будет актуализирован с учетом существующей реальности, в том числе природоохранного законодательства, нацеленного на сохранение главного богатства региона — минеральной воды", — написал Полюбин.

По его словам, план развития Кавминвод до 2030 года предусматривает мероприятия общей стоимостью 60 млрд рублей.

Чиновник подчеркнул, что курорты Кавминвод требуют вложений не только как объекты туризма, но и места реабилитации.

"Сюда планируют за счет федеральных средств отправлять на реабилитацию бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей присоединенных территорий", — отметил Полюбин.

Ранее сообщалось, что перечень мероприятий по развитию Кавминвод предусматривает создание в курортном регионе 52 объектов в коммунальной, транспортной и социальной сферах.

Среди них — прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора "Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск", реконструкция очистных сооружений Кавминвод, строительство объездной дороги "Западный обход" в Кисловодске, благоустройство и реконструкция курортных зон.

В прошлом году была разработана проектно-сметная документация по 12 объектам, в этом году будет спроектирован еще 31. На комплексное развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2026 года планировалось направить более 50 млрд рублей.