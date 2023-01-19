"Те, у кого был обнаружен положительный результат теста на коронавирус в Гонконге, с 30 января не будут обязаны проходить пятидневный карантин. Болеющие COVID-19 бессимптомно могут вернуться к работе и своим делам в тот же день. Масочный режим в общественных местах сохраняется", — пишет издание.

По словам главы Гонконга Джона Ли, в области существует "прочный барьер иммунитета", сформированный благодаря прививкам и протеканию в легкой форме заражения "омикроном".

Российским туристам разрешен въезд в Гонконг при наличии сертификата вакцинации с портала госуслуг ("Спутник V" подходит), проведенной не позднее чем за 14 дней до поездки.

Также необходимо предоставить отрицательный результат экспресс-теста, сделанного за 24 часа до вылета. По прилету требуется сдать ПЦР-тест и авторизоваться в приложении Leave Home Safe, где после получения результатов будет сформирован QR-код. Еще один ПЦР-тест сдается на второй день пребывания в Гонконге.

Прямых рейсов в Гонконг нет, можно добраться со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.