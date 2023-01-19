"Сумма заявленных убытков по договору страхования гражданской ответственности туроператора на текущий момент превышает 12,6 млн руб. После завершения сбора заявлений на страховые выплаты, к 20 января, будет сформирован реестр требований выгодоприобретателей", — пояснила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании "Согласие" Олеся Сабанова.

Как напомнили в "Согласии", гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на 10 млн руб.

Сабанова также уточнила, что прием заявлений от туристов и других клиентов-выгодоприобретателей закрывшегося туроператора "Джей Стади" завершится 19 января в 23:59 по московскому времени.

"С учетом сроков пересылки документов почтой, мы рекомендуем тем, кто еще не успел подать заявление, направлять заявления по электронной почте. Этим же способом можно воспользоваться в том случае, если заявитель не уверен, что направленное заблаговременно письмо с документами почтовой службой доставлено. Пакеты документов, полученные страховщиком 20 января и позднее, в реестр требований выгодоприобретателей уже не попадут", – подчеркнула она.

"С учетом сроков пересылки документов почтой, мы рекомендуем тем, кто ещё не успел подать заявление, направлять заявления по электронной почте. Этим же способом можно воспользоваться в том случае, когда нет времени или возможности посетить офис страховой компании, или заявитель не уверен, что направленное заблаговременно письмо с документами почтовой службой доставлено. Пакеты документов, полученные страховщиком 20 января и позднее, в реестр требований выгодоприобретателей уже не попадут", — подчеркнула она.

В конце декабря на сайте туроператора "Джей Стади" было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Приказом Минэкономразвития России № 744, опубликованным 26 декабря 2022 г., туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.