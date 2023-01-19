"У нас эту выставку посетило около 20 тыс. человек за новогодние каникулы. Кураторы и искусствоведы очень стараются, чтобы было гостеприимно, удобно и, самое главное — познавательно. Здесь собрано богатое наследие. Спасибо коллекционерам, что выставляются у нас", — приводятся в сообщении слова Воробьева.

На выставке "Под знаком Рубенса" представлены 67 картин — лучших образцов фламандской живописи XVII века. Среди них работы Питера Пауля Рубенса, Антониаса Ван Дейка, Якоба Йордаса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса младшего, а также редкие произведения авторов, наследие которых исчисляется единичными экземплярами.

Проект объединяет девять музейных и пять частных художественных собраний от Московской области и Москвы до городов Поволжья и Урала (Серпухов, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тула, Углич, Ярославль и др.).

Выставка открылась в начале декабря и продлится до 14 мая 2023 года.