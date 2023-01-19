По его словам, в настоящее время государственная компания активно занимается проработкой вариантов строительства дорог южного кластера, в первую очередь — Джубга-Сочи.

"В этом году начнём проектировать обход Адлера для того, чтобы можно было расшить пробки, которые есть в Сочи. И в планах вообще построить трассу от Джубги до Сочи — пока мы рассматриваем 2027-2028 гг — без каких-либо светофоров и без каких-либо пересечений в одном уровне", — сказал Петушенко.

По его словам, построив этот участок удастся сократить почти на час время пути от Москвы до Черного моря.

Как сообщалось, госкомпания "Автодор" в 2023 году планирует приступить к реализации проекта строительства скоростной автодороги Горячий Ключ — Адлер, которая станет дублером существующей трассы А-147 Джубга — Сочи и позволит разгрузить транспортный поток в период высокого туристического сезона.

Как сообщил первый зампредседателя правления "Автодора" Игорь Коваль, проект будет реализовываться поэтапно. Всего предусмотрено строительство восьми участков. Первоочередным станет строительство участка обхода Адлера протяженностью 7,7 км.