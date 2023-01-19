Большая часть пассажиров — более 1 млн человек — воспользовались внутрироссийскими рейсами (снижение на 4% к 2021 году), на международных направлениях было обслужено около 200 тыс. пассажиров (снижение в 1,6 раза).

Маршрутная сеть аэропорта включала 36 направлений, которые обслуживали 18 авиакомпаний. Традиционно самыми популярными внутренними направлениями оставались Москва и Санкт-Петербург.

"В пятерку лидеров по маршрутам внутри России вошли прямые регулярные рейсы в Сочи, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Волгоград. Среди международных направлений лидером стала Анталья", — отмечается в сообщении.

В прошлом году после перерыва возобновились полеты в Махачкалу, Уфу, Челябинск и Оренбург. Появились новые перевозчики — Corendon Airlines, выполняющий рейсы в Анталью, и "Ширак Авиа" — в Ереван.