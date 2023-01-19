Всего в AZIMUT Hotels входят 70 отелей и санаториев, расположенные в 50 городах. За 2022 год, по данным компании, ее номерной фонд увеличился до почти 12 тыс. номеров.

"Средняя загрузка отелей AZIMUT Hotels в этом году достигла допандемийного уровня в 70% и выше, а загрузка объектов санаторно-курортного направления приблизилась к рекордным 100%. Годовая выручка сети составила почти 19 млрд рублей и превысила не только показатель допандемийного 2019 года (11,1 млрд рублей), но и 2021 года (14 млрд рублей)", — отмечают в компании.

Среди основных трендов 2022 года в компании отмечают снижение глубины бронирований.

"Половина бронирований приходится на период от 0 до 3 дней до даты заезда. Выросло и число самостоятельных броней, в том числе через мобильные телефоны, на которые сейчас приходится 80% заказов. Понятно, что чем больше бронирований делается через смартфоны, тем ближе к дате заезда человек может для себя выбирать номер – это становится проще", — отметили в компании.

Еще один заметный тренд, связанный с коронавирусом – рост спроса на услуги оздоровления и лечения.

"Раньше основными категориями отдыха были бизнес-путешествия и отпуска, как правило, у моря. Начиная с 2021 года, люди хотят не просто съездить в отпуск, но и еще восстановить здоровье, что увеличило спрос на размещение в санаториях", — подчеркивают в AZIMUT Hotels.

В 2022 году под брендом AZIMUT открылись два отеля в Москве, два в Екатеринбурге, а также отели в Тобольске, Ульяновске и Тульской области. В 2023 году планируется открытие "AZIMUT парк-отель Лоо" на территории многофункционального комплекса LOO RESORT & SPA в Сочи. Кроме того, в прошлом году подписаны соглашения о намерениях открыть новые отели в Курске, Магадане, а также комплекс "Рай-Из" на Полярном Урале. В планах на ближайшие годы – продолжение строительства проекта "сектор Азимут" в Шерегеше.

В прошлом году сеть также начала ребрендинг 7 из 18 санаториев с лечебной базой, работающих под суббрендом AZIMUT Здоровье, который создан на базе бывших санаториев АО "РЖД-Здоровье". Его планируется завершить в 2023 году.