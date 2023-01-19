"Памятник природы представляет собой скальный останец, на котором сохранились наскальные изображения (петроглифы), выполненные красной и желтой охрой. На рисунках можно увидеть лошадь, антропоморфные фигуры, точки, полосы и "ажурные" фигуры", — говорится в сообщении.

Куртун находится в Ольхонском районе Иркутской области, в 30 км от озера Байкал, рядом с поселком Бугульдейка, где расположен популярный у туристов мраморный карьер. В деревне проживает около 50 человек.

В сообщении отмечается, что к настоящему времени охранные зоны созданы у девяти памятников природы в регионе. Кроме "Петроглифов у деревни Куртун" это "Озеро Сердце", "Родник горы Веселой", "Остров Бакланий камень", "Скальник "Пять братьев", "Карстовый родник", "Гора Чапаевка", "Обнажение вулканических пород в районе метеостанции "Хамар-Дабан".

Общая площадь охранных зон составляет 179,63 га. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ведет работу по внесению сведений об их границах в ЕГРН. Кроме того, продолжается работа по установлению охранных зон других памятников.

Всего в Иркутской области зарегистрировано 96 памятников природы регионального значения.