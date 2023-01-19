"Хорватия в связи с вступлением в Евросоюз и присоединением к Шенгенскому соглашению с 1 января начала выдавать российским гражданам шенгенские визы. Туроператоры сейчас выясняют новые правила оформления виз и с февраля готовятся начать принимать документы у туристов. В компаниях ожидают роста спроса на направление ближе к началу летнего сезона", — сообщили в пресс-службе.

В РСТ пояснили, что летом Хорватия востребована у любителей пляжного отдыха в Европе, а сейчас россияне покупают в основном "вакцинные" туры, в ходе которых делают прививки от коронавируса чаще всего одобренной ВОЗ однокомпонентной вакциной Janssen.

"Сейчас ни в один из регионов страны, включая столичный Загреб, прямой перевозки из России нет, лететь нужно через Турцию или Сербию. Это удорожает туры, но в компаниях, тем не менее, ждут, что спрос на пляжный отдых летом будет хорошим, так как Хорватия всегда была востребована у россиян", — добавили в объединении.

Кроме того, туркомпании планируют предложить экскурсионные туры в страну, а также туры в Загреб для желающих оформить американские визы.

По информации визового центра Хорватии, по ранее выданным национальным визам, в том числе многократным, россияне с 1 января могут въезжать только на территорию Хорватии. Кроме того, с этой даты стал невозможен въезд на территорию страны по визам Болгарии, Румынии и Кипра.

Среди новых требованиям к заявителям – необходимость сдачи биометрических данных всем туристам начиная с 12 лет. А также предоставление страхового полиса, действующего не для Хорватии, а для "Шенгена" или "Всего мира".

Кроме того, у туристов остается возможность получить многократную национальную хорватскую визу, которую выдают на один-два года.

После вступления Хорватии в Шенгенскую зону в ней насчитывается 23 государства ЕС и четыре страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.