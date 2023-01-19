В коллекцию возвращены шесть подлинных предметов мебели, изъятых из Павловского дворца во время советских распродаж.

Это три кресла, два парных столика и зеркало-псише — все предметы русской работы выполнены в первой четверти XIX века.

По заказу ГМЗ "Павловск" экспертизу предметов провели специалисты Эрмитажа, подтвердив происхождение мебели из коллекции Павловска. Особую ценность представляют изящные парные столы в стиле ампир: они вернутся на свое место, в Библиотеку Павла I, где находились прежде.

"Хочется обратить внимание на напольное зеркало-псише красного дерева в стиле "русский жакоб". Зеркало в деревянной раме подвижно закреплено между двух вертикальных стоек так, что его можно наклонять под разными углами — для лучшего визуального обзора предметов гардероба. Название "псише" связано с французской версией имени античной богини Психеи, которую изображали с крылышками", — отмечают в музее.

Павловску нанесен колоссальный ущерб в период распродаж музейных предметов в 1920-1930-х годах, а также грабежей во время немецко-фашистской оккупации 1941-1944 годов. Особенно пострадали коллекции живописи и мебели; до сих пор в поиске находится более 7 500 предметов, похищенных захватчиками во время Великой Отечественной войны.