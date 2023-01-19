Пассажиропоток на внутренних линиях сократился также на 4,3% — до 3 млн 653,27 тыс. человек. В 2022 году из аэропорта "Храброво" выполнялись регулярные рейсы по основным направлениям в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Самару, а также другие города страны.

На международных воздушных линиях снижение пассажиропотока составило 3,9%, обслужено 89,117 тыс. человек. В начале марта 2022 года все международные рейсы из аэропорта Калининград были отменены. В апреле возобновились регулярные рейсы в Минск (Белоруссия), чартерные — в Анталью (Турция).

"Главными факторами снижения пассажиропотока в 2022 году стали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга и центральной части России, закрытие полетов в Европу для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков. Рейсы в Калининград с конца февраля 2022 года выполняются авиакомпаниями по измененному маршруту через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря", — отмечает пресс-служба.