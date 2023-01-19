"На севере Красноярского края и на юге Таймырского, Долгано-Ненецком округе, температура ниже 50 градусов. В Иркутске аномально холодная погода, температура ниже нормы на 10-15 градусов, там тоже до -50 — -45 градусов температура понижается. В Забайкалье сильнейший мороз, на юге Забайкалья -45, а в северных районах до -50 градусов и ниже", — сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что 20-22 января в Амурской области, в Якутске будет аномально холодная погода, аномалия температуры составит 7-9 градусов ниже нормы — морозы будут -58 — - 50 градусов.

"Очень холодно в южных районах Хабаровского края. До 22 января включительно температура будет понижаться до -50 градусов", — добавил Вильфанд.

В свою очередь на европейской территории России будет аномально теплая погода. Так, на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Урала температура будет на 12 градусов выше нормы.

"В Архангельской области, которая у всех ассоциируется с холодной погодой, завтра температура ночная будет в диапазоне от -5 до -2, а дневная около ноля и даже максимальные значения в Архангельской области до +1 градуса. И такая аномальная погода сохраниться и послезавтра", — сказал Вильфанд.

В Ненецком автономном округе пятницу и субботу будет от ноля до +1, что для данного региона, по словам Вильфанда, "невероятное тепло".

"В Коми аналогичная ситуация. В ряде регионов Коми дневные температуры положительные. Да и дневные от -7 до -3 градусов, что детский лепет для этого региона", — добавил он.