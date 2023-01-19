"Полетная программа запланирована на период с 18 февраля по 26 марта", — написала она.

По ее словам, согласно предварительным данным, борт будет прибывать из Улан-Батора еженедельно по субботам, вылеты из столицы Хабаровского края в Монголию запланированы по воскресеньям.

Отмечается, что чартерный рейс удобно состыкуется с вылетами в Сеул и Токио.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Хабаровск (Новый) в 2022 году обслужил 1 млн 941,5 тыс. пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель за 2021 года. Внутренний пассажиропоток увеличился на 10% — до 1 млн 923,3 тыс. пассажиров. На международных направлениях было обслужено 18,2 тыс. человек.