"Мужчина пояснил, что это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами, которое он везет в подарок давнему другу", — говорится в сообщении.

По данным управления, изготовленный в 1974 году автомат калибра 7,62 мм находился в подарочном кейсе. Его ствол, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева.

"Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тыс. рублей. Изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние", — отметили в управлении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральского таможенного управления, подарочный кейс с оружием находился у мужчины в ручной клади.

"Огнестрельное оружие запрещено перевозить физическим лицам хоть в ручной клади, хоть в багаже. В качестве спортивного (снаряжения — ИФ) можно определенные виды винтовок, пистолетов, но они перевозятся исключительно с разрешения Росгвардии, кейс сдается на хранение в отдельное место в самолете", — добавил собеседник агентства.