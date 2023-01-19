Среди них — парк Авиаторов, сквер Раисы Штрейс, зона отдыха на побережье Финского залива в Стрельне, памп-трек на улице Оптиков, Любашинский сад.

К каждой территории будет применяться свой комплексный подход, включающий новейшие технологии и учитывающий исторический контекст и мнение жителей.

Сквер Раисы Штрейс расположен вдоль Пулковского шоссе — въездной трассы, ведущей из аэропорта. Здесь главной задачей будет сохранение существующего зеленого ландшафта. Территорию дополнительно озеленят, будут разбиты новые цветники, пешеходные дорожки замостят плиткой, обновят покрытие и оборудование детских зон. Появится спортивная площадка с уличными тренажерами.

Пожелания по благоустройству парка Авиаторов рассматривала рабочая группа администрации Московского района с участием инициативной группы горожан. В парке появятся новые площадки для отдыха, детские игровые и спортивные зоны для разных возрастных категорий.

На пересечении улицы Оптиков и Планерной создается современный спортивный кластер, который станет точкой притяжения для молодежи. Здесь планируется установить специализированное спортивное оборудование для скейтбординга, роллербординга, обустроить велопарковку.

В поселке Стрельна на побережье Финского залива планируется открыть рекреационную зону. Появятся скейт-парк, амфитеатр и мостки, а также спортивная площадка для маломобильных групп населения. Впервые появится зона барбекю. На всей территории будет установлено современное освещение.