"Вечером 18 января погодные условия изменились в лучшую сторону. Портовые власти закончили работу по осмотру корпуса судна Astoria Grande и его механизмов в связи с инцидентом касания защитных кранцев причалов и, подтвердив исправность, дали разрешение на швартовку. Сегодня утром лайнер пришвартовался и пассажиры вышли на берег", — пояснили в компании.

Как отметили в Miray Cruises, отправление судна в следующий порт по маршруту следования в городе Орду запланировано на 19 января. Прибытие в Сочи планируется по расписанию 21 января.

18 января круизный лайнер Astoria Grande в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным порывистым ветром во время швартовки совершил касание кранцевой защиты причала турецкого порта Амасра. На борту находились 385 российских туристов и 283 членов экипажа, пострадавших нет. Некоторое время лайнер дрейфовал неподалеку от гавани, чтобы переждать непогоду.

С июля 2022 года лайнер выполняет круизы из Сочи к побережью Турции.