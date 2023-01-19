"Количество обслуженных пассажиров в аэропорту города Кургана за 2022 год составило 139,3 тыс. человек, что составляет 85% к уровню 2021 года", — сказал собеседник агентства.

Регулярные рейсы в минувшем году выполняли пять авиакомпаний по направлениям Москва, Сургут, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой. Международные рейсы не выполнялись.

"Направление в Москву являлось наиболее востребованным у пассажиров. По данному направлению за 2022 год было перевезено 94,1 тыс. пассажиров", — добавил представитель аэропорта.

Грузооборот за 2022 год составил 147 тонн груза, что составляет 42% от уровня 2021 года.