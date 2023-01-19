"Согласно постановлению правительства от 20.07.2020 №1073, возврат денежных средств за несостоявшиеся из-за коронавируса туры должен был быть завершен до 31 декабря 2022 года. Но сохраняющиеся ограничения на авиасообщение с зарубежными странами, невозможность оформления виз и закрытие границ для туристов на некоторых популярных направлениях не позволяют многим компаниям восстановить бизнес в полном объеме и вернуть средства", — говорится в сообщении.

В РСТ напоминают, что часть туристов не соглашаются поменять направление и поехать на отдых в другую страну, а одностороннее изменение условий договора невозможно даже при наличии у туроператора альтернативных вариантов.

"В середине декабря Госдума приняла закон, согласно которому правительство РФ сможет и в 2023 году дать туроператорам отсрочку исполнения обязательств по турам, отмененным из-за пандемии, а также не состоявшимся после 24 февраля 2022. Но закон о возможности продлить отсрочку есть, а соответствующего постановления правительства до сих пор нет. Поэтому туристы обоснованно требуют возврата своих средств", — отмечают авторы письма.

Как считают в РСТ, улучшить ситуацию с долгами туроператоров могло бы решение правительства о возможности использования средств фондов персональной ответственности.

"Подобная мера уже применялась в 2021 году в рамках распоряжения правительства № 977-р, она касалась несостоявшихся из-за пандемии туров, приобретенные до 31 марта 2020 года. В итоге ассоциация "Турпомощь" получила 91 уведомление от туроператорских компаний, официально заявивших об использовании средств фонда персональной ответственности", — напоминают в пресс-службе союза.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года из-за закрытия авиасообщения с зарубежными странами долг туроператоров за отмененные туры вырос до 45 млрд рублей. К октябрю его удалось сократить в 4 раза – до 10 млрд рублей. Сейчас, по оценкам экспертов, он составляет порядка 1,5-2 млрд.

"Но и эта сумма неподъемная для большинства нишевых компаний, которые в основном работали с закрытыми сейчас направлениями. В любом случае турбизнесу сложно выйти из нынешней ситуации без поддержки государства", — подчеркивают в объединении.