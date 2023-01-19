Как сообщает пресс-служба платежной системы, проект предусматривает выплату кешбэка туристам, посещающим объекты и предприятия туристической отрасли Дагестана. Для этого карту "Мир", выданную любым банком в любом регионе России, нужно зарегистрировать на региональном портале визитдагестан.рф.

"В рамках проекта мы предоставляем собственное платформенное решение и доступ республиканскому бизнесу к программе лояльности платежной системы "Мир". Это позволит туристическим объектам настроить параметры выплаты кешбэка и рассчитать свою выгоду от участия в проекте. Стоит отметить, что процесс полностью автоматизирован и проходит в онлайн-режиме", — заявил по итогам подписания соглашения Комлев.

Меликов напомнил, что в последние несколько лет в Дагестан быстро растет не только поток обычных туристов, но и деловых. По его словам, это связано с большим числом деловых мероприятий, образовательных программ и других событий.

"Участники всех этих мероприятий привыкли производить расчеты безналично, поэтому сейчас мы будем наверстывать упущенное и работать над финансовой грамотностью. Уверен, заключенное сегодня соглашение поможет нам в этом и позволит нашим гостям чувствовать себя у нас комфортно, отдыхать и работать в привычном для них режиме", — сказал глава республики.

Как отмечают в пресс-службе, к проекту смогут подключиться торгово-сервисные предприятия, учреждения культуры, туризма и спорта региона. Для участия в программе заинтересованному предпринимателю необходимо обратиться в министерство по туризму и народным художественным промыслам республики.

Сроки запуска карты пока неизвестны.