"Установлено, что 10 декабря 2022 в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина авиакомпанией допущена задержка рейса по маршруту Новосибирск — Пхукет. Однако вопреки требованиям закона в период 11-часового ожидания отправления рейса пассажиры своевременно не были обеспечены горячим питанием, размещение граждан в гостинице авиаперевозчиком надлежащим образом не организовано", — говорится в сообщении.

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований).

"В связи с внесенным Новосибирской транспортной прокуратурой представлением об устранении нарушений закона руководством авиакомпанией принимаются меры к недопущению подобного впредь", — сказано в сообщении.