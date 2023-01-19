"Впервые за всю историю воздушной гавани Приморья пассажиропоток на внутренних воздушных линиях превысил отметку в 2 млн пассажиров: за отчетный период аэропорт обслужил 2,065 млн человек, что на 19% выше показателя 2021 года", — отмечается в сообщении.

Самыми популярными направлениями в 2022 году были Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск.

Пассажиропоток на международных линиях составил 53 тыс. человек.

"По итогам 2022 года авиагавань Приморья продолжила занимать лидирующие позиции среди аэропортов России по объему грузового потока — через приморский авиаузел было обработано более 31 тыс. тонн груза и почты (на уровне 2021 года — ИФ)", — говорится в пресс-релизе.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний.