Инцидент произошел на склоне горы Мусса-Ачитара на горнолыжном курорте Домбай.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего лыжника из Санкт-Петербурга и передали его медикам. Однако 83-летний пенсионер скончался от полученных травм.