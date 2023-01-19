Инцидент произошел на склоне горы Мусса-Ачитара на горнолыжном курорте Домбай.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего лыжника из Санкт-Петербурга и передали его медикам. Однако 83-летний пенсионер скончался от полученных травм.
Инцидент произошел на склоне горы Мусса-Ачитара на горнолыжном курорте Домбай.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего лыжника из Санкт-Петербурга и передали его медикам. Однако 83-летний пенсионер скончался от полученных травм.
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