Сегодня в 10:04 В горах Карачаево-Черкесии погиб 83-летний лыжник из Санкт-Петербурга

ЧЕРКЕССК. 19 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Пенсионер из Санкт-Петербурга получил смертельные травмы во время спуска по горнолыжной трассе на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает Управление КЧР по ГО и ЧС в среду.