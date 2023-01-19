В Гербовом зале Зимнего дворца будет представлена выставка, центральным экспонатом которой станет осколок снаряда, разорвавшегося в этом зале во время Великой Отечественной войны.

На выставке будут также показаны документальные свидетельства разрушений Эрмитажа, рисунки ленинградской художницы Веры Милютиной, а также фотографии корреспондента "Комсомольской правды" Бориса Кудоярова.

В подвале Эрмитажа будут представлены два зала, выполнявшие в период Великой Отечественной войны роль бомбоубежища. Здесь к 2024 году будет открыта новая постоянная экспозиция, рассказывающая о том, как жил и работал крупнейший музей во время блокады.