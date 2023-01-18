По объему перевозок на внутренних воздушных линиях в 2022 году "Пулково" стал вторым аэропортом России, уступив московскому "Шереметьево", но обойдя столичные "Домодедово" и "Внуково", отмечает пресс-служба ВВСС. Всего на внутренних рейсах петербургский аэропорт обслужил 15,8 млн пассажиров.

Пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок на внутренних рейсах стали "Россия", "Победа", "Аэрофлот", Smartavia и S7. Самыми популярными направлениями были Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.

На международных рейсах аэропорт в прошлом году обслужил 2,4 млн пассажиров. Лидерами среди иностранных перевозчиков по пассажиропотоку стали Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines, Belavia, Emirates и Pegasus Airlines. Наиболее востребованными зарубежными направлениями были Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургада.

Как сообщалось, в ноябре директор по авиационной коммерции компании ВССС Асият Халваши прогнозировала, что по итогам 2022 года пассажиропоток "Пулково" останется на уровне 2021 года, когда он составил 18,1 млн человек.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".