"Большую часть экскурсантов составили туристы, прибывшие в регион для знакомства с его богатой историей", — сказал Трунов.

Музеи действуют на 15 станциях Тульской области: Ясная Поляна, Скуратово, Тарусская, Чернь, Ефремов, Жданка, Венёв, Ясногорск, Белёв, Тула, Кимовск, Мордвес, Щёкино, Плавск и Узловая.

Самыми известными являются музеи на станциях Козлова Засека и Щекино, связанные с именем великого русского писателя Льва Толстого. В прошлом году в них побывали 19 тыс. туристов.

Также наибольший интерес у посетителей вызвала экспозиция на станции Жданка, открытая к 175-летию железных дорог России и посвященная представителям рода графов Бобринских. Одному из них — Алексею Павловичу Бобринскому, ставшему третьим министром путей сообщения России, возле станции Жданка установлен памятник. Большинство экспонатов музея — подлинные вещи 1870-80-х годов. Ознакомились с этой экспозицией уже 12,7 тыс. человек.

Большой популярностью пользуются военно-мемориальный комплекс "Бронепоезд "Тульский рабочий" на Московском вокзале в Туле, а также музеи на станциях Узловая, Белёв, Венёв и Ясногорск.