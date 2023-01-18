"МИД решил временно закрыть мурманское отделение, которое функционирует при генеральном консульстве Санкт-Петербурга", — говорится в пресс-релизе финского внешнеполитического ведомства.

В документе поясняется, что временное закрытие отделения означает приостановку деятельности до последующего уведомления.

Отмечается, что решение Хельсинки закрыть отделение в Мурманске "не влияет на деятельность российской дипломатической миссии в Финляндии".

"По оценкам МИД, в настоящее время Финляндии не нужно отделение в Мурманске из-за существенного сокращения основных задач офиса. При необходимости отделение в дальнейшем возобновит работу", — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время в отделении проводят подготовку к закрытию, офис по работе с клиентами уже прекратил работу. При этом в отделении пока обслуживают клиентов с визой. Кроме того, еще можно подавать заявки на получение шенгенской визы. Со всеми остальными вопросами теперь нужно обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге.

Мурманское отделение открыли в 1992 году. Отделение генконсульства Финляндии также есть в Петрозаводске.