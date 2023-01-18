"Ведутся переговоры", — отметил представитель компании.

Причину возможной смены базового аэропорта в Москве, а также сроки, в которые это может произойти, в Red Wings не уточнили.

Комментарием "Домодедово" "Интерфакс" не располагает.

В марте прошлого года из "Домодедово" в "Шереметьево" перебазировалась авиакомпания Smartavia, с которой Red Wings связывает код-шеринговое соглашение.

По данным отчетности "Домодедово", за I полугодие 2022 года больше всего выручки аэропорту принесло сотрудничество с S7 (4,4 млрд руб., или 28% от общей выручки), на втором месте — Emirates (2 млрд руб., или 13%), на третьем — "Уральские авиалинии" (1,3 млрд руб., или 9%).

Помимо "Домодедово", Red Wings выполняет рейсы из подмосковного "Жуковского". Среди региональных баз компании — "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.