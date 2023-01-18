Как поясняют в Росстандарте, развитие туристской отрасли в РФ влечет за собой появление все большего числа гостиниц, работающих по принципу «все включено». При этом до настоящего времени отели, используя термины «все включено», самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых ими услуг, что зачастую могло ввести потребителей в заблуждение.

«Опираясь на лучший мировой опыт и международные требования к концепциям услуг «Все включено», а также опыт отечественных курортных отелей, стандарт содержит минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг «все включено» и «ультра все включено» для применения в средствах размещения всех категорий и видов. При этом установлены требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса – бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток», — говорится в сообщении.

Положения стандарта распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц. Он вступает в действие с 30 июня 2023 года.

«Введение стандарта позволит повысить уровень качества услуг, предоставляемых российскими отелями и гостиницами, формированию привлекательного и конкурентоспособного продукта для внутренних и въездных туристов, повышению заинтересованности в российских туристических продуктах», – цитирует пресс-служба руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

Как отмечают в ведомстве, новый ГОСТ Р 70587-2022 «Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения «Все включено» и «Ультра все включено» разработан рабочей группой при участии ООО «Звезды Отелям», туроператора «Алеан» и Российского союза туриндустрии в рамках работы технического комитета по стандартизации №401 «Туризм и сопутствующие услуги».