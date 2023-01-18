"Теперь в терминалах "Аэроэкспресса" в аэропорту Шереметьево заработала Система биометрической оплаты. Это особенно удобно для пассажиров с багажом — не нужно ничего прикладывать к турникету. Если сервис будет популярен, подключим турникеты в других столичных аэропортах", — цитирует Ликсутова пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Он отметил, что другие способы оплаты продолжат работать. В пресс-службе добавили, что проходить по биометрии могут все пассажиры, которые уже используют сервис в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). До 16 февраля стоимость поездки по биометрии в "Аэроэкспрессе" дешевле на 50 руб.