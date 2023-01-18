Дополнительные рейсы будет выполняться по понедельникам из Сургута в 09:30 (07:30 мск) и из Самары в 21:50 (20:50 мск). Также останутся в расписании рейсы по вторникам, четвергам, воскресеньям.

"Мы продолжаем развивать транспортный коридор Юг — Поволжье — Урал -Сибирь без пересадок в Москве. Этой зимой летаем из Самары прямыми рейсами в Екатеринбург, Нижневартовск и Уфу, а также увеличиваем количество рейсов в Сургут", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing-737.

В настоящее время "ЮТэйр" выполняет рейсы в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.