"Совершая своё путешествие по внутренней области Солнечной системы, 12 января комета 2022 E3 достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки), а на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля, тогда нас будет разделять всего лишь 42 млн км", — говорится в сообщении.

Условия видимости кометы будут прекрасными для России, и при отсутствии городской засветки её можно будет увидеть невооруженным глазом. Длина газового хвоста кометы может достигнуть размеров "ковша" Большой Медведицы, а её блеск, возможно, дойдет до +5 — +4 звездной величины, уточняют в планетарии.

Там отметили, что "прекрасные условия видимости" кометы будут у жителей России и всех стран северного полушария.

"Комета, получившая название C/2022 E3 (ZTF) (Zwicky Transient Facility — установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки) — была открыта астрономами в начале марта 2022 года", — говорится в сообщении.