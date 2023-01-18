«Никто не пострадал», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса».

По словам Белкина, сейчас специалисты выясняют степень повреждений судна и перспективы продолжения круиза.

Как сообщалось, в среду утром круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находилось 385 российских туристов и 283 члена экипажа, получил повреждения при попытке пришвартоваться в турецком порту Амасра.

В компании Miray Cruises, которой является оператором судна, отметили, что инцидент произошел в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Сегодня утром, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным порывистым ветром, во время швартовки турецкое судно Astoria Grande с российскими туристами совершило касание кранцевой защиты причала порта Амасра», — сообщили «Интерфаксу» в компании.

Сейчас лайнер вышло из порта и дрейфует, чтобы переждать непогоду.

«Безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом, в связи с чем капитан принял решение продолжить швартовку только в случае улучшения погоды. На текущий момент проводится подводный осмотр места происшествия», — добавили в Miray Cruises.

С лета 2022 года лайнер выполнял круизы из Сочи к побережью Турции.

Astoria Grande построен в 1996 году. В 2019 и 2022 годах модернизирован. В 2021 году его приобрел российский бизнесмен. Судно рассчитано на 1,3 тыс. человек. Первый рейс из Сочи в Стамбул лайнер совершил 16 июля. Оператором круизов выступает компания Miray Cruises.