«Круизный лайнер Astoria Grande, следовавший из Сочи по Черному морю в порт Амасра через Стамбул, в среду утром потерпел крушение в порту из-за сильного ветра. На борту находились 385 российских туристов и 283 членов экипажа, пострадавших нет», — пишет издание.

Как отмечает портал, судно попыталось зайти в гавань, но из-за ветра, дующего со скоростью 40 км/час, борт лайнера ударился о причальную стенку, получив повреждения. Сейчас судно вышло из порта и дрейфует, чтобы переждать непогоду. Водолазы проводят проверку состояния лайнера.

Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы из Сочи за границу по Черному морю. Он рассчитан на 1,3 тыс. человек. В 2022 году лайнер выполнил 16 круизов в Турцию, в этом году планируется запуск круизов в Египет.

Амасра – новый порт в провинции Бартын, расположенной на побережье Черного моря к востоку от Стамбула. Его строительство было завершено летом 2022 года. Astoria Grande стал первым судном, прибывшим в порт в августе 2022 года в рамках круиза из Сочи.