При этом турпоток в Азербайджан в 2022 году по сравнению с доковидным 2019 годом оказался ниже в 2 раза.

По данным ведомства, 27,9% туристов прибыли из Российской Федерации, 19,5% — из Турции, 10,6% — Ирана, 6% — Саудовской Аравии, 5,1% — Грузии, 3,8% — Индии, 3,2% — Пакистана, 2,6% — ОАЭ, 1,9% — Казахстана, 1,7% — Украины, 1,6% — Узбекистана, 1,5% — Израиля, 1,4% — Кувейта, по 1,2% — Омана и Беларуси, 10,8% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну туристов 74,8% — мужчины, 25,2% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с 2021 годом увеличился в 2,3 раза — до 357,9 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,9 раза — до 569,8 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 2,1 раза — до 73,3 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в прошлом году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 3,1 раза, в Грузию — в 1,7 раза, в Турцию — в 1,4 раза, в РФ — на 12,9%.

44% граждан Азербайджана посетили Турцию, 18% — Россию, 13,6% — Иран, 8,6% — Грузию и 15,8% — другие страны.

64,2% выездного турпотока составили мужчины, женщины — 35,8% женщины.