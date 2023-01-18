"Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится 21-22 и 28-29 января в связи с работами по переводу на цифровое управление движением станции Москва-Сортировочная-Киевская для обеспечения тактового движения поездов на перегоне Очаково-Поклонная будущего МЦД-4", — говорится в сообщении.

Часть пригородных поездов, в том числе курсирующих между Москвой и аэропортом Внуково, будет выведена из расписания, уточнили в МЖД.

"Обращаем внимание пассажиров, что из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", — говорится в сообщении.